Inserita in Politica il 25/06/2024 da Patrizia Carcagno Favignana: approvato dalla giunta il Piano dei servizi integrativi dei rifiuti urbani La Giunta comunale di Favignana ha approvato il Piano dei servizi integrativi per la gestione dei rifiuti urbani durante la stagione estiva.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre saranno attivati una serie di servizi aggiuntivi per garantire un´adeguata pulizia del territorio e delle coste e l´igiene pubblica nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Le misure previste includono lo spazzamento meccanico, lo svuotamento dei cestini fino a tarda sera, la manutenzione ordinaria dei litorali, la collocazione di bidoni presso le cale e punti di raccolta dei rifiuti nei porti.

"La nostra priorità è mantenere le nostre isole pulite e accoglienti per residenti e turisti," afferma il sindaco Francesco Forgione. "Con l´aumento dei visitatori nei mesi estivi è fondamentale che i servizi di gestione dei rifiuti siano all´altezza della situazione. Questo piano ci permette di rispondere adeguatamente alle esigenze del nostro territorio senza incrementare la spesa, garantendo così una gestione sostenibile ed efficiente. Invitiamo i cittadini, residenti e visitatori, a fare la loro parte rispettando la pulizia e la bellezza delle nostre isole".