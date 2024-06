Inserita in Cultura il 21/06/2024 da Patrizia Carcagno Green Valley pop-fest: i multiplatino Merk & Kremont si aggiungono alla Line-up. Il duo di producers multiplatino Merk & Kremont, formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, con più di tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conosciuto per le hit “Hands up” feat, DNCE, “Marianela (Que Pasa)” feat. Hugel e Lirico En La Casa e reduce dal successo dell’ultimo singolo “Un Altro Mondo” feat. Tananai e Marracash, si aggiunge alla line up di GREEN VALLEY POP FEST tra gli artisti che si esibiranno sul palco domenica 4 agosto 2024 a Trapani, dopo l’annuncio di Alessandra Amoroso, Sophie and the Giants, Tony Effe, Elmatadormc7, Ernia, Il Pagante, Petit, Sarah Toscano e Simonterizzo.



GREEN VALLEY POP FEST arriva per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani e si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che il 4 agosto si trasformerà nella Green Arena pronta per ospitare la musica e l’allegria del Festival.



GREEN VALLEY POP FEST promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del mare e uno stile di vita green.



Radio 105 è radio ufficiale di GREEN VALLEY POP FEST.



Evento organizzato da RECORD, FUTURIS, INFINITY MANAGEMENT, WORLD MUSIC, ZERO091



Con il patrocinio di REGIONE SICILIANA, COMUNE DI TRAPANI, DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE



GREEN VALLEY POP FEST è realizzato in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.



Info e biglietti su:



https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-Trapani-Green-Arena-Trapani-04-08-2024