Inserita in Politica il 14/06/2024 da Patrizia Carcagno Il 14 giungo si terrà a Partinico il convegno "In principio erano i pomodori. Storia di diritti, doveri e nuova cittadinanza" Il 14 giugno alle ore 17.00 presso l’atrio del Palazzo dei Carmelitani a Partinico in c/so Dei Mille 252 si terrà il convegno: “IN PRINCIPIO ERANO I POMODORI. STORIA DI DIRITTI, DOVERI E NUOVA CITTADINANZA”.

Si parlerà in maniera diffusa del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in danno soprattutto ai soggetti che presentano maggiori fragilità come i migranti, analizzandone cause e

proponendo rimedi. Nel corso del convegno verrà sottoscritto dagli organizzatori un protocollo d’intesa per approntare, ciascuno per la propria competenza ed in stretta collaborazione fra tutti, attività e strumenti idonei a contrastare tale fenomeno.

Organizzano: Comune Partinico, Fondazione Metes, Flai Cgil Palermo, Osservatorio Nazionale Placido Rizzotto, Consorzio Hera s.c.s



Alessandra Giannola