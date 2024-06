Inserita in Politica il 30/05/2024 da Patrizia Carcagno Favignana. Vietato circolare in costume da bagno in centro. Con ordinanza sindacale, in vigore dalll´1 giugno, è stato disposto dal primo cittadino, il divieto di circolazione in costume e a torso nudo nel centro di Favignana.



Il divieto è valevole anche per chi entra nel palazzo Florio, all´ex stabilimento delle tonnare e nella sede del Comune.



L´ordinanza sarà in vigore fino al 30 settembre.



La violazione delle disposizioni può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da minimo 25 E. a massimo 150.