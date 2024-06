Inserita in Sport il 30/05/2024 da Patrizia Carcagno Impresa Trapani: è granata la Coppa Italia di Serie D! Niente è impossibile. Il Trapani ha vinto 2-0 in trasferta e, ribaltando lo 0-1 subito all´andata -ed ogni pronostico sfavorevole-, ha piegato il Follonica Gavorrano. La Coppa Italia di Serie D è della Città.



Un gol per tempo segnato dal Trapani. 0-1 arrivato al 42´ -su rigore- concesso per un fallo su Sartore. Dal dischetto vincente Kragl.

Guerriero ha poi servito Samake per il raddoppio -al 20´ della ripresa-.



Storica vittoria; al Trapani la sua prima Coppa Italia.