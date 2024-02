Inserita in Tempo libero il 31/01/2024 da Patrizia Carcagno Inizia il festival di Sanremo: ANAS Sanità in prima fila per garantire l’assistenza sanitaria Mobilitata la macchina organizzativa di ANAS Liguria che garantirà l’assistenza sanitaria all’edizione 2024 del Festival di Sanremo, grazie a un importante dispiegamento di mezzi e uomini che saranno impegnati per un mese.



L’assistenza al festival di Sanremo da parte di Anas è partita il 10 gennaio, con la predisposizione di un’ambulanza e un servizio di sicurezza al cantiere “tra palco e città”.



Il 2 febbraio, verrà presentata “Casa Sanremo” e saremo presenti all’evento, che precede le manifestazioni esterne di supporto all’apertura del festival con l’inizio ufficiale dal 3 febbraio.



Il Presidente Regionale ANAS Liguria, Giuseppe Coniglio si è detto orgoglioso che l’organizzazione del Festival abbia deciso di affidarsi alla nostra Rete che garantirà per la prima volta l’assistenza sanitaria all’evento con la presenza di 2 ambulatori mobili, 4 ambulanze, 10 squadre a piedi muniti di defibrillatore 8 squadre antincendio alto rischio e 2 medici, con una media di 36 persone presenti giornalmente nelle varie piazze di Sanremo.



Un plauso alle affiliate di Imperia e dell’intera Liguria è giunto anche dal Responsabile Nazionale Sanità Flavio Ronzi che ha commentato: “raccogliamo i risultati del lavoro silenzioso, quotidiano e serio dei nostri affiliati in Liguria che hanno raggiunto un risultato importante. Questo è l’esempio, come sta accadendo anche le altre parti di Italia, dell’importanza di fare Rete in un settore che ha sempre maggior bisogno di crescere ed evolvere”.