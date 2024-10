Inserita in Politica il 22/10/2024 da Patrizia Carcagno POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI TRAPANI UN WEBINAR SU SICUREZZA, ETICA E CONSAPEVOLEZZA DELLA NAVIGAZIONE IN RETE Anche in provincia di Trapani tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Mercoledì 23 ottobre si svolgerà la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale esperti della Polizia postale e delle comunicazioni illustreranno le attenzioni da porre quando postiamo, chattiamo e giochiamo online.

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il modo in cui i giovani interagiscono, apprendono e vivono. L´utilizzo consapevole degli strumenti digitali è fondamentale per navigare in questo ambiente ricco di opportunità ma che può rivelarsi anche insidioso. Ogni click lascia una traccia digitale che può essere molto difficile da cancellare, perché una volta che un contenuto viene immesso in rete ne perdiamo le tracce, non sappiamo chi può averlo scaricato o ricondiviso altrove.

Le piattaforme social nel tempo si sono trasformate in una piazza virtuale, un luogo di incontro, discussione e confronto in cui proporre le proprie idee. Tuttavia, l´anonimato parziale o la distanza fisica non devono essere da scusa per un comportamento superficiale, irrispettoso o offensivo.

Questi comportamenti possono avere impatti rilevanti sulla psiche dei giovani. È responsabilità di tutti creare ambienti sicuri, aumentare la consapevolezza, promuovere la tolleranza e l´inclusività e incoraggiare la denuncia di tali comportamenti. Ricordare ai giovani e noi stessi che dietro ogni schermo ci sono persone reali con emozioni reali, è vitale per costruire assieme una comunità online rispettosa e inclusiva.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link (https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html) e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.