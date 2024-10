Inserita in Politica il 23/10/2024 da Patrizia Carcagno Badia Grande promuove il “Progetto Cittadinanza Parte da Salemi il “Progetto Cittadinanza”, promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, l’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di conoscenza del territorio, delle istituzioni e degli elementi fondamentali della cittadinanza.



Il progetto promosso dal Sai Marsala nei centri di Salemi, coordinato da Lorena Tortorici mira a creare le basi per futuri cittadini in una società sempre più aperta, multietnica ed inclusiva. I 20 beneficiari del Centro di Accoglienza di Salemi, accompagnati da Valentina Villabuona, responsabile della locale sede del SAI, insieme alla mediatrice Mariella Marino e all’operatore all’integrazione Mariella Benenati, accolti dall´Assessore comunale ai Servizi Sociali Rina Gandolfo e dal Sindaco Vito Scalisi, hanno visitato il Palazzo Municipale di Salemi. I giovani, provenienti da Mali, Niger, Guinea, Somalia e Bangladesh, sono stati coinvolti in un dialogo sulla città e le sue origini. La visita è stata un momento significativo per i beneficiari, che hanno potuto sentirsi accolti e apprezzati nella nuova comunità in cui vivono, grazie anche al ruolo della Cooperativa Badia Grande che, con il suo impegno costante, sta offrendo loro le competenze necessarie per integrarsi e contribuire positivamente allo sviluppo del territorio che li ospita.







Durante l´incontro, il sindaco Scalisi ha espresso la propria disponibilità a facilitare il processo di integrazione dei ragazzi, sottolineato l´importanza del rispetto delle leggi, elemento fondamentale per l’integrazione; questo approccio rispecchia l’innata accoglienza che caratterizza Salemi, dove tre diverse religioni convivono pacificamente tra chiese cristiane, moschee e sinagoghe, non a caso la Sicilia da sempre è simbolo di integrazione, solidarietà e accoglienza. Il Sindaco Scalisi e l’Assessora Gandolfo hanno voluto interagire con gli ospiti del progetto SAI di Salemi per meglio capire le loro esigenze ed aspirazioni. I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno potuto appurare che si tratta di persone laboriose che si stanno già inserendo nel campo della ristorazione, dell’artigianato, dell´edilizia e dell’agricoltura. Una nuova forza lavoro per la città belicina che calmiera l’emigrazione dei giovani siciliani. I beneficiari, durante l’incontro, hanno raccontato il viaggio che li ha portati in Italia e le loro aspirazioni, tra questi Kalilou, che si sta impegnando per prendere i brevetti per l’uso di mezzi speciali e Frank che sta per essere tesserato nella squadra di calcio del Salemi.





Dopo questo primo incontro ne seguiranno altri, nei quali i beneficiari avranno l’opportunità di conoscere altre figure fondamentali del territorio, ma anche approfondire la conoscenza della Costituzione italiana. Lorena Tortorici coordinatrice del progetto del Sai Marsala e Valentina Villabuona responsabile del Sai Salemi e Vita, hanno ringraziato il Sindaco Vito Scalisi e l’Assessora Rina Gandolfo per essere stati protagonisti del primo incontro del progetto cittadinanza ed aver contribuito alla crescita e alla formazione dei ragazzi coinvolti.