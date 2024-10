Inserita in Tempo libero il 23/10/2024 da Patrizia Carcagno Festival letterario Undicesima edizione per il festival letterario “Contaminazioni” che da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 2024, completa il suo percorso annuale con tre incontri al castello arabo normanno di Castellammare del Golfo.



Anche quest’anno voci di donne con incontri interessanti nella tre giorni letteraria patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo con il Circolo Metropolis e Bibliotp.



Tutti gli appuntamenti sono previsti alle ore 18 nel castello arabo normanno di Castellammare del Golfo (ingresso lato piazza castello).



IL PROGRAMMA



La tre giorni conclusiva del festival inizia giovedì 24 ottobre con il romanzo rivelazione di quest’anno edito da Einaudi: “L’isola e il Tempo”, opera prima di Claudia Lanteri, giovane libraia siciliana che ha riscosso grande consenso, soprattutto tra il pubblico più giovane. Ne parleranno con l´autrice la collega libraia Elena D´Angelo e il professore Gaetano Stellino.



Si continua venerdì 25 ottobre con un´altra voce femminile, quella della scrittrice americana Flannery O´Connor, raccontata dal grande americanista Luca Briasco, gradito ritorno del festival letterario “Contaminazioni”.



Sabato 26 ottobre a chiudere la rassegna sarà un altro volto noto, quello di Gigliola Alvisi che parlerà del suo ultimo libro “Storie senza frontiere” (ed. Piemme), con Rossella Barbara ed Elisabetta La Gattuta, operatrice di Medici senza frontiere.

Saranno presenti anche i ragazzi e le ragazze del laboratorio espressivo curato da Adriana La Porta



Il festival è patrocinato dal Comune di Castellammare del Golfo e dalla rete dei festival del trapanese ed è sponsorizzato dalla ditta AGESP



L’anteprima del festival letterario "Contaminazioni" si è svolta il 10 ottobre, sempre al castello arabo normanno di Castellammare del Golfo, con la presentazione de "Il gelso di Gerusalemme -l´altra storia raccontata dagli alberi (Ed. Feltrinelli)" di Paola Caridi, saggista e giornalista, con la quale hanno dialogato Evelina Santangelo e Mariangela Galante; un interessante confronto per presentare il libro che, attraverso gli alberi, racconta la storia del Mediterraneo e del Medio Oriente.