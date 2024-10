Inserita in Tempo libero il 23/10/2024 da Patrizia Carcagno Al Sollima di Marsala, Il Teatro Sollima di Marsala si prepara ad accogliere un grande evento musicale domenica 27 ottobre alle ore 18:00. Il Trio Namaste si esibirà in "Different Visions", uno straordinario viaggio tra diversi stili musicali. L´evento fa parte dei sette appuntamenti della seconda parte della XXIV Stagione Concertistica dell´Accademia Beethoven, sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lo Cicero. Il Trio Namaste, composto da Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al clarinetto basso e Ian Cannon al pianoforte, è rinomato per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione, creando un´esperienza musicale unica.



Il programma della serata è stato selezionato per offrire al pubblico una vasta gamma di emozioni e stili musicali. Si partirà con "Hameum Svita" di Ante Grgin, che mette in risalto la versatilità del clarinetto. Seguirà "Il Valzer della Sposa" di Guido Arbonelli, un brano elegante che esplora le possibilità espressive del clarinetto basso. Il viaggio musicale proseguirà con "Hex" di George Corg Maul, una composizione moderna che gioca con le armonie, seguita da "Tango de la Mujer Gris" di Lucía Carusso, un pezzo appassionato che evoca le atmosfere del tango argentino. Mauro Porro con "Virango" porterà vivacità ed energia, mentre Maurice Ravel con "Jeux d’eau" per pianoforte offrirà pura bellezza e introspezione, grazie alla maestria di Ian Cannon. "Table Canon N°2" di David Mecionis esplorerà la complessità delle interazioni tra i due clarinetti. La serata continuerà con "Greek" di Massimo Valentini, che fonde elementi greci con influenze moderne, e "Sholem Alekhem" di Béla Kovács, chiudendo con nostalgia e profondità emotiva.



Il pubblico di Marsala avrà l´opportunità di immergersi in un´esperienza musicale indimenticabile con tre grandi artisti che si esibiranno dal vivo Natalia Benedetti, clarinettista di talento, trasmette emozioni intense con purezza e precisione, e ha ricevuto numerosi premi internazionali. Guido Arbonelli, al clarinetto basso, esplora nuove possibilità sonore con oltre 700 composizioni scritte per lui. Ian Cannon, giovane pianista, affronta un repertorio vasto con tecnica impeccabile e sensibilità interpretativa. Non perdete l´occasione di assistere a questo straordinario concerto, che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Sollima. "Different Visions" promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.