Inserita in Tempo libero il 18/01/2024 da Patrizia Carcagno Raccolta di beneficenza per le famiglie bisognose organizzata da A.N.A.S zonale Madonie Giorno 18 Gennaio 2024 l´Associazione Nazionale Di Azione Sociale zonale Madonie ha organizzato presso i terreni siti a Villagrazia di Palermo, esattamente in Via Starrabba, un evento benefico dedicato alla raccolta di agrumi.

Questo raccolto verrà destinato alle famiglie più bisognose del quartiere marinaro dell´Acquasanta. La partecipazione è assolutamente gratuita, essendo però un evento a scopo benefico chi volesse può effettuare una donazione.

La distribuzione del raccolto alle famiglie verrà effettuata nei giorni a seguire presso i locali situati in via Ammiraglio Rizzo N° 17.