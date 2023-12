Inserita in Tempo libero il 14/12/2023 da Patrizia Carcagno Fuori dagli Schermi, progetto nato in collaborazione tra ANAS e FITA Sicilia, prosegue con la sua seconda tappa Prosegue il progetto “Fuori dagli Schermi” di ANAS – Associazione Nazionale di Azione Sociale in collaborazione con FITA Sicilia: in corso la seconda tappa del progetto presso l’Istituto Comprensivo Garibaldi-Capuana a Raffadali, in provincia di Agrigento.



Il progetto, che utilizza il teatro per avviare un confronto attivo sul tema del conflitto, si inserisce nella strategia integrata di Regione Siciliana per la prevenzione efficace e tempestiva dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.