Inserita in Cultura il 07/12/2023 da Patrizia Carcagno Trapani, concerto narrato Luce d´oriente nella Sala Laurentina Domenica 10 dicembre 2023 alle ore 18, presso lo Specus Corallii (Sala Laurentina Trapani) la Diocesi di Trapani ospiterà il Concerto narrato Luce d’Oriente. Canti liturgici e paraliturgici di tradizione slava, a cura dell’etnomusicologa palermitana Maria Rizzuto con il coro Svete Tikhij diretto da Irina Nedoshivkina Nicotra. Questo concerto narrato allo Specus Corallii, si pone in continuità con quelli performati in luoghi prestigiosi di Palermo, tra cui la Cappella Palatina, il Museo Archeologico “Salinas”, La Martorana, l’Abbazia di San Martino delle Scale e il Duomo di Monreale. L’esperienza musicale a lume di candela accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio sonoro alla scoperta di musiche del Natale d’Oriente, in uno dei luoghi più evocativi di Trapani.