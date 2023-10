Inserita in Tempo libero il 30/10/2023 da Patrizia Carcagno Pescatori di Mazara protagonisti de “I Mestieri di Mirko” su RaiPlay Ancora una volta i Pescatori di Mazara protagonisti di un programma televisivo. Dopo Linea Blu Discovery arriva a Mazara del Vallo “I Mestieri di Mirko” una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, disponibile da lunedì 23 ottobre in esclusiva su RaiPlay.



Ad accogliere il conduttore, Mirko Matteucci, Antonino Genovese – giovane pescatore di terza generazione nonché founder di Pescatori di Mazara – che raccontato a Matteucci cosa significa essere un pescatore e quali sono le speranze legate al proprio lavoro.



Un racconto emozionante che partendo dalla terraferma, dove con cura e sapienza vengono preparate le reti grazie al lavoro di zio Pino Genovese, ex pescatore oggi retiere, si procede in mare alla scoperta delle tecniche della pesca, delle insidie e dei segreti di cui solo i pescatori sono custodi fino a scoprire la bontà del pescato, in particolar modo il colore e il sapore del re del Mediterraneo, il Gambero Rosso di Mazara del Vallo.



Un viaggio alla scoperta di Mazara del Vallo delle sue bellezze e dell’antico mestiere del pescatore che ha plasmato la storia e la cultura della comunità mazarese.



Guarda la puntata qui: https://www.raiplay.it/video/2023/10/i-mestieri-di-mirko-rosso-mazara-pt2-0585b6f0-f73e-42e8-ab7e-4fceb3794597.html