Inserita in Sport il 23/10/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: il Rotary ospita il tennista Caputo C’è grande attesa a Trapani per l’arrivo del Polio Day 2023 organizzato dal Rotary Club presieduto da Giacomo D´Alì Azzaro e con la collaborazione di Rotaract e Interact di Trapani, testimonial il tennista salentino Salvatore Caputo, colpito dalla tenera età di sei mesi da quella brutta malattia chiamata poliomielite, e poi dalla sindrome post polio, che tra gli anni 50 e 70, causo’ nel mondo tante vittime e tanti rimasero disabili. Caputo prima di lasciare l’attività agonistica desiderava fare qualcosa per combattere la sua malattia nel mondo. "Non è stata una vita facile, anche per le troppe ingiustizie nei vari settori della vita, ho lottato per me e per chi non ha voce" ha commentato Caputo. Ha organizzato il TOUR END POLIO con incontri dialoghi e con l’esibizione del tennis in carrozzina che ha portato per la prima volta in varie città d’Italia negli anni 90 anche in sicilia a Palermo, Cefalù, Siracusa e in vari paesi della provincia di Catania. Il tour serve oltre a sensibilizzare, anche a finanziare due progetti, uno per la macchina automatica e l’altro per donare gratuitamente i vaccini antipolio alle popolazioni africane. E’ una persona molto comprensiva, raccoglie le monete da 10-20-0,50-1,00,2,00 messe tutte insieme possono fare del bene visto la pandemia, la crisi energetica e altro. Per il suo impegno ha ricevuto riconoscimenti in varie città d’Italia, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sport, scuola, sanità, lavoro, contro la violenza nello sport. E’ l’unico atleta impegnato in attività sociali, gli altri giocano solo. I Comuni in generale spendono tanti soldi per varie iniziative, noi le rispettiamo, ma desideriamo che anche le nostre siano prese in considerazione, si parla tanto di inclusione ma poi non si fa niente. Si inizia Domenica 29 ottobre ore 17,30 presso il Circolo Tennis di Trapani il presidente del Rotaract Bianca Pugliese presenterà Salvatore Caputo nel suo tennis in carrozzina, parlerà di come lo sport è stato importante nella sua disabilità, oltre alle esibizioni del singolo e doppio. Lunedì 30 ottobre alle ore 11,30 presso l.C. Bassi Catalano, Salvatore Caputo incontrerà gli studenti di Trapani, sarà introdotto dal presidente Giacomo D´Ali Azzaro del Rotary di Trapani . Saranno due giornate di grande impegno culturale, sociale, sportivo e di solidarietà, tutta la cittadinanza dovrebbe partecipare.