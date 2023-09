Inserita in Tempo libero il 20/09/2023 da Patrizia Carcagno Castellammare Culture fest: tre giorni dedicati al teatro, alla lettura ed alla riflessione. Dal 22 al 24 settembre nel centro storico di Castellammare del Golfo. Ottava edizione per il “Castellammare Culture Festival": tre giorni dal 22 al 24 settembre, con momenti dedicati al teatro, alla lettura ed anche alla meditazione nel centro storico di Castellammare del Golfo, tra il corso Mattarella e la villa comunale Regina Margherita, nell’aula consiliare e nella sala del cinquecentenario.



L’iniziativa è supportata dal Comune di Castellammare del Golfo, Fondazione con il Sud, CeSVoP ed alcuni privati, ed è promossa dalle associazioni Trinart, “Insieme Si Può” e componenti del progetto TVB- Territorio, Volontariato e Bene comune.



Nato nel 2015, il “Castellammare Culture Festival", nell’edizione 2023 ha come tema la “riflessione sull’importanza delle relazioni umane”.





IL PROGRAMMA



Venerdì 22 settembre

Alle ore 10,30, nell’aula consiliare di corso Mattarella, l’inaugurazione del festival con “Il mondo della commedia dell’arte” a cura di Cristina Coltelli (corso gratuito su prenotazione per un massimo di 20 allievi).

La lezione aperta fa parte del progetto “conosciamo il mondo della commedia dell’arte” e sarà possibile scegliere di seguire l’intero percorso di laboratorio dal 19 al 26 settembre, dalle ore 10,30 alle 17, sempre nell’aula consiliare.

La performance pubblica, con quanto appreso dagli allievi nel corso, è prevista il 26 settembre alle ore 21, sempre nell’aula consiliare di corso Bernardo Mattarella.



Sabato 23 settembre

Alle ore 18, 30, nella sala del cinquecentenario di corso Mattarella, la presentazione del libro

“Amare nell’onda del risveglio- Perché siamo qui?”, raccolta di saggi di Jyoti Franca Maria Impallari che sarà presente all’incontro.

Alle ore 19,30 seguirà la proiezione del docufilm sul libro.



Domenica 24 settembre

Alle ore 10 “Yoga in villa” con Alessandra Puccio, nella villa comunale Regina Margherita. Ingresso libero.



Per informazioni sul festival: 3291968423-3493173574-33914816096