Inserita in Politica il 11/09/2023 da Massimo Piccolo 11 settembre 2001: fu vero terrorismo?























Lo sapevate che l’11 settebre 2001, oltre le torri gemelle, sono crollati altri 5 edifici adiacenti le torri gemelle medesime?

E’ crollato come un castello di carta l’edifico n. 7, di 47 piani, che insisteva a due isolati dalle torri gemelle; e sono crollati allo stesso modo altri 4 edifici adibiti ad uffici e hotel. Eppure nessun aereo aveva colpito gli altri 5 edifici. Invece sono crollati esattamente come le torri gemelle.



Basterebbe solo questo a fare venire seri dubbi sulla “narrazione” ufficiale dell’accaduto.

Oggi siamo pieni di narrazioni ufficiali e non criticabili, pena l’emarginazione sociale: la guerra in Iraq, quella in Afghanistan, la pandemia e i sieri che chiamano vaccini ma non lo sono scientificamente, la guerra in Ucraina, il lupo cattivo di Putin, ecc…

Oggi sono entrato subito con i piedi sul piatto, poiché oggi è l’anniversario della strage di innocenti che si è perpetrata da parte di chi aveva interesse a far accadere ciò. Chi sarà mai?



Quanto ho citato sopra, non sono mie elucubrazioni, ma fatti incontrovertibilmente accaduti e storicamente accertati.



Dopo “l’Attentatuni” dell’11 settembre 2001 (per i non siciliani, “attentatuni” è un attentato pazzesco, tipo quello di Capaci, nel quale perirono Falcone e gli altri, chiamato così negli ambienti mafiosi, proprio per l’eccezionalità dell’evento, ecc..., ma questo è un altro discorso), iniziai ad approfondire l’argomento, ed analizzando filmati e info, mi resi conto che c’era qualcosa di anomalo. Come può crollare un grattacielo alto 200 metri in meno di dieci secondi?



Nel 2004 (o forse prima, non ricordo) uscì un docu-film del grande Michael Moore, premiato a Cannes appunto nel 2004: “Fahrenheit 9/11”.

Nel quale si analizzava l’ascesa “guidata” alla Casa Bianca di Bush figlio, nonché i falsi presupposti della guerra in Iraq (il terrorismo, le armi di distruzione di massa, ecc…). Il video dura oltre un’ora, e per capirci qualcosa lo si deve vedere almeno tre volte.



Ciò perché è pieno di riferimenti, ecc… Non mi dilungo. L’ho citato perché era il primo documentario che raccontava l’ascesa al potere di Bush Figlio, e di come, utilizzando la paura dell’11 settembre 2001, il parlamento Usa approvo’ il famigerato “Patriot Act”, che restringeva le libertà costituzionali dei cittadini usa, e che fu approvato all’alba, da un Parlamento addormentato, e che non aveva neanche letto quello che approvava.



Lì, almeno, lo approvò un Parlamento di addormentati. In Italia il famigerato e inqualificabile “green-pass”, fu approvato da un uomo solo al comando e da un Parlamento, per niente addormentato, semplicemente perché non era in vita. Era in catalessi catatonica e lobotomizzato.



Politicamente parlando, si capisce. Anzi, si super capisce (Ah! Il Grande Totò!).



Per quanto riguarda il parlamento Usa: attenzione! Questo non lo dico io (parlamentari dormienti…). Lo dice il parlamentare del partito democratico Usa, Jim McDermott, intervistato, nel documentario, da Moore.



Successivamente, mi imbattei in un video di un miliardario americano, Jimmy Walter, trasmesso da Rai tre (Report, della Gabanelli, non ricordo l’anno), dove faceva una analisi dei fatti, e dove dimostrava con delle immagini incontrovertibili di come il crollo delle torri gemelle era esattamente uguale a quello di una demolizione controllata, fatta per abbattere altri grattacieli-palazzi.



Nel documentario si vedono in parallelo le torri gemelle e i palazzi che invece sono stati minati per una demolizione controllata, crollare esattamente nello stesso modo. Con gli sbuffi di polvere nera, sintomo di esplosivo, Che percorrono lateralmente sia le torri che i palazzi in esame.



Mi fermo qui. Non ho certo intenzione di trascrivere tutto il video.



Per coloro che volessero approfondire e vedere con i propri occhi, in calce a queste righe, riporto il link al quale potrete accedere e vedere l’intero docu-film, che si intitola: “Confronting the evidence”. Ma che potrete trovare anche su Youtube.



Per quanto concerne invece, il docu-film di Moore, casualmente, su Youtube non si trova più. Si trova solo il “Trailer” (ma io all’epoca comprai il Dvd, che ancora possiedo). Non so se questo è legato ad un problema di diritti oppure ad una “scomparsa controllata”.



Bene, vi lascio alla visione dei docu-film.



Meditate gente, meditate…



Signora mia dove arriveremo mai…



(Massimo Piccolo)









"Confronting the evidence" (completo)



< andare al minuto 23 e 38 sec., e per 5 min. circa, troverete le immagini e info sull´esplosivo usato per il crollo >



https://www.youtube.com/watch?v=cPl-vsPgjq8





"Fahrenheit 9/11" (solo Trailer, in italiano)



https://www.youtube.com/watch?v=_OR9xXd8n7M

