Inserita in Cultura il 29/08/2023 da Patrizia Carcagno "La via dei Florio" piace ai turisti. A settembre a Favignana e Levanzo le celebrazioni per i 150 di Donna Franca l 27 dicembre del 1873 nasceva a Palermo Franca Florio. Figlia del barone Jacona della Motta di San Giuliano e di Costanza Notarbartolo di Villarosa, donna di straordinaria bellezza e intelligenza, è stata, insieme con il marito Ignazio Florio, una delle figure di maggiore rilievo della Belle Époque siciliana.

Il Comune di Favignana – Isole Egadi nel mese di settembre celebrerà i 150 anni di Donna Franca con una serie di eventi di grande valore culturale e artistico. L’Amministrazione comunale da tempo ha avviato, insieme con l’Area Marina Protetta Isole Egadi, un’azione finalizzata alla valorizzazione e promozione dei luoghi del cuore dei Florio. Un programma concretizzatosi, di recente, con la nascita de “La via dei Florio”, un percorso che comprende tutti gli edifici e gli spazi legati alla famiglia di imprenditori. Un itinerario apprezzato dai numerosi turisti che ogni giorno visitano le Egadi.

“La memoria di un luogo passa dalle sue testimonianze", dice l’assessore comunale alla Cultura Monica Modica. "I nostri beni culturali prendono vita attraverso le persone che danno voce alla storia alimentando la memoria collettiva di tutta la comunità. La nostra Amministrazione si sta adoperando per rendere viva la memoria dei Florio e di tutto ciò che hanno rappresentato e rappresentano per le Egadi. Un percorso che è motivo d’orgoglio per la comunità che nella sua storia si identifica e costruisce il suo presente e il futuro”.

In allegato un video riguardante Palazzo Florio, residenza estiva della famiglia, uno dei principali siti dell´itinerario.



SCARICA VIDEO (Giorgia Occhipinti, Servizio Accoglienza - Turisti)

https://file.wastransfer.com/iEbXmKvL