Inserita in Cronaca il 29/08/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: cambio della guardia al nucleo operativo e radiomobile. prende il comando il Tenente Bernacchini Ha preso oggi il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani il Tenente Camilla Bernacchini. Classe 1997, originaria di un paese in provincia di Macerata. Giunge nel 2016 presso l’Accademia di Modena dopo un triennale alla scuola militare Teuliè di Milano.

Dal 2018 al 2021 ha frequentato la Scuola Ufficiali di Roma per poi essere destinata, alla fine del corso, al 2° Reggimento Carabinieri di Velletri con l’incarico di Comandante di Plotone.

Il Tenente Bernacchini subentra al Capitano Vitagliano che dopo due anni alla guida del predetto reparto è stato destinato a comandare la 3^ Sezione del Nucleo Investigativo di Milano.

Tra le maggiori operazioni di servizio del Capitano ricordiamo l’arresto dei genitori del piccolo Francesco Alberto, abbandonato tra le campagne di Paceco, l’arresto del responsabile dell’omicidio di Cristian Favara avvenuto alla fine del 2021, la chiusura di due grandi market della droga di San Giuliano e quello della Zà Rosa al quartiere Villa Rosina, l’arresto di Francesco Adragna evaso dal Tribunale di Trapani pochi mesi fa e tante altre indagini brillantemente portate a termine con impegno e dedizione.