Inserita in Sport il 26/09/2022 da Direttore Corsi gratuiti con il progetto Giovani Sport e benessere cofinanziato dalla regione lombardia Il progetto “Giovani Sport Benessere” - GSB coinvolge una partnership di n. 4 membri. E’ coordinato da Anas Lombardia con la partecipazione attiva di Project Sport, Centro Ippico Villoresi e Comune di Treviglio.

Il progetto promuove la realizzazione di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale e realizzazione di attività sportive, interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata che rispondano ai bisogni dei giovani che vivono nella cittadina di Treviglio. Il comune di Treviglio è stato tra i comuni lombardi che ha registrato il maggior numero di cittadini vittime dirette o indirette della pandemia. Il progetto è indirizzato alla popolazione giovanile nella fascia d’età 15- 30. In particolare saranno coinvolti nel progetto i seguenti target group:

- n. 40 giovani di età compresa tra 15-19 anni

- n. 20 giovani di età compresa tra 20-26 anni

- n. 10 giovani di età compresa tra 27-35 anni

Il progetto “Giovani Sport Benessere” - GSB risponde ai seguenti obiettivi generali del bando:

- Organizzare le attività gratuite finalizzate a coinvolgere i giovani destinatari del progetto

- Realizzazione di una attività specialistica (educativa, pedagogica e psicologica) che garantisca la comprensione delle condizioni di fragilità e che preveda interventi mirati di riduzione del disagio.

Gli obiettivi specifici del progetto saranno:

-Favorire la socialità tra i giovani



- Promuovere la cultura dello sport come stile di vita tra i giovani

- Migliorare le capacità di socializzazione dei giovani a rischio di dipendenze digitale, isolamento

dispersione scolastica

- Potenziare la salute e il benessere dei giovani attraverso l’apprendimento delle diverse tecniche

di equitazione, nuoto, acqua-fitness, fitness



Gli interessati possono compilare modulo google cliccando qui .



Qualora il numero dei partecipanti dovesse superare il numero dei posti disponibili sarà cura dell´organizzazione convocare tutti gli iscritti per effettuare la selezione con i criteri gia specificati nel bando e nel progetto.



Per coloro che desiderano ulteriori informazioni possono alternativamente o inviare una mail all´indirizzo lombardia@anasitalia.org oppure telefonare, nelle ore pomeridiane a. n. 3476477220. In fine ulteriori informazioni possono riceverli presso le strutture partener del progetto.