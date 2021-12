Inserita in Tempo libero il 10/12/2021 da Patrizia Carcagno Al via “La Sicilia del Futuro”, evento organizzato dal Gruppo europeo Green/Efa in Sicilia, Alcamo/Agrigento, 10-11 Dicembre 2021 Alcamo (TP 10 dicembre 2021) - "Alcamo ed Agrigento per due giorni saranno al centro di una grande riflessione sul cambiamento climatico. Per aiutarci abbiamo coinvolto scienziati, ricercatori, politici ed imprenditori". A dichiararlo è il deputato nazionale alcamese Antonio Lombardo - "Alzeremo il livello della discussione - spiega Lombardo - grazie ai loro racconti e tutti gli spettatori verranno coinvolti direttamente grazie ad alcuni workshop. Faremo questo tutti insieme, dal pomeriggio fino a tarda sera, senza tralasciare i sapori della nostra terra che saranno esaltati grazie alla collaborazione con SlowFood. Non mancheranno le sorprese con special guest e tanta musica" - conclude.



Benvenuti a La Sicilia del Futuro.



Alcamo 10 dicembre 2021 | Cittadella dei Giovani – via U. Foscolo | dalle ore 16 alle ore 23.30



Agrigento 11 dicembre 2021 | Palacongressi Viale L. Sciascia | dalle ore 16 alle ore 23 [ingresso limitato a 200 persone in possesso di green pass].