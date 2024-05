Inserita in Politica il 10/05/2024 da Patrizia Carcagno Inaugurato lo sportello informativo A.N.A.S al Centro Polifunzionale di Ragusa È stato inaugurato in martedì 7 maggio presso il Centro Polifunzionale di Ragusa lo Sportello informativo A.N.A.S. L’avvio di questa attività è stata possibile dalla sinergia del comune di Ragusa e dal legale rappresentante dell’A.N.A.S. NAZIONALE Alessandra Giannola.





La collaborazione tra pubblico ed ente di terzo settore offre la possibilità al territorio ragusano di un’implementazione dei servizi sociali e assistenziali.





Lo Sportello informativo A.N.A.S. ha lo scopo di erogare interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socioeconomico, di marginalità ed esclusione sociale.





Si pone obiettivo di intervenire sul disagio economico delle fasce più deboli della popolazione e offrire formazione e orientamento al lavoro per persone in difficoltà lavorativa.



Alessandra Giannola