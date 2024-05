Inserita in Sport il 10/05/2024 da Patrizia Carcagno “Monte Erice”. L’Automobile Club ha organizzato la Cronoscalata valida come prima prova del Campionato Super Salita. Faggioli "Re". Il pilota locale che pur conoscendo il tracciato, ritiene la Cronoscalata “magica”.

Il veterano che “sale” per la quarantesima volta e c’è il pilota-attore che resta ammaliato dall’ambiente, dalla tanta gente e dall’atmosfera.

Questo e altro hanno caratterizzato la prima giornata (il 27 Aprile) di motori accesi alla “Monte Erice”, la Cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani valida come prima prova del Campionato Super Salita.



Il sabato è, di norma, il giorno delle prove, anche se quest’anno le vetture del Campionato Italiano Velocità Montagna hanno disputato la prima delle due gare ufficiali. Tutti hanno cercato l’assetto giusto per salire tra i muretti e il costone della montagna, davanti a tanti appassionati che, ordinatamente, si sono presentati al via rispettando le disposizioni di sicurezza impartite dal direttore di gara Fabrizio Fondacci. La giornata ha goduto di una temperatura quasi estiva, con tantissimi tifosi, appassionati, curiosi e turisti che hanno preso d’assalto il borgo medievale di Erice, raggiungendolo attraverso la funivia che collega Trapani al capoluogo ericino. E le attenzioni erano tutte per vedere le salite di Simone Faggioli, il pluricampione italiano ed europeo, che pur impegnato a respingere gli assalti degli altri contendenti, a cominciare da Achille Lombardi, Luigi Fazzino, Franco Caruso e Francesco Conticelli, si è poi confermato "Re".



Alla Monte Erice si è rivisto anche Ettore Bassi, volto noto nelle produzioni cinematografiche.



La gara è stata trasmessa in diretta sul canale Aci Sport, al numero 228 di Sky.