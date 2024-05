Inserita in Cronaca il 09/05/2024 da Patrizia Carcagno Tragedia di Casteldaccia. Il Sindaco Tranchida: "riflettere sulla sicurezza. Vicinanza alle famiglie" "Esprimo sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie per la tragica perdita dei cinque operai deceduti a Casteldaccia, già impegnati in altri lavori a Trapani.

Le morti sul luogo di lavoro hanno un impatto emotivo devastante sull´intera comunità e ci devono far riflettere sull´importanza della sicurezza, della responsabilità sociale e del rispetto per la vita umana, richiedendo l’impegno costante di tutti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e salutare".

Così il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.



A Casteldaccia hanno perso la vita 5 operai -impegnati in ordinari lavori di manutenzione in un impianto di depurazione delle acque reflue-.

Alcamesi due di loro. In corso le indagini.