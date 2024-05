Inserita in Politica il 09/05/2024 da Patrizia Carcagno Mazara del vallo. Furto di energia elettrica. 3 le denunce dei Carabinieri. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato di energia elettrica, 4 donne.

Nell’ambito di un mirato servizio, eseguito con il supporto di personale specializzato in forniture di energia, sarebbe emerso che 3 contatori di private abitazioni dei 10 controllati nel quartiere “Mazara 2” erano allacciati abusivamente alla rete elettrica nazionale.