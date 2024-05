Inserita in Politica il 09/05/2024 da Patrizia Carcagno Petrosino. Rinnovata l´ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi (in vigore dal 15 maggio al 31 ottobre 2024). Dal 15 maggio al 31 ottobre 2024 sarà in vigore l´ordinanza sindacale per la prevenzione del rischio incendi -con l’obiettivo di ridurre il rischio di incendi nel territorio comunale-.



La collaborazione di tutti i cittadini è imprescindibile per la efficace attuazione del provvedimento che dispone:



- Non ammucchiare rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o terreni incolti;

- divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;

- divieto di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;

- divieto di fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito;

- divieto di gettare fuochi d’artificio fuori dalle aree designate.

- divieto di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e residui di potature;

- divieto di ogni operazione che possa causare incendi.





Obblighi dei Proprietari, affittuari o conduttori di terreni agricoli:



-Mantenere puliti i terreni, eliminando sterpaglie, rovi e vegetazione secca;

-Pulire una fascia di almeno 20 metri dalla scarpata stradale da ogni materiale combustibile;

-Rimuovere la vegetazione secca intorno ai fabbricati e dai confini di proprietà per una fascia di almeno 10 metri;



Il mancato rispetto delle disposizioni sarà soggetto a sanzioni.



Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il testo completo dell’ordinanza o di contattare gli uffici comunali.



Si ricorda che il NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO: il 112, può essere usato anche per la segnalazione degli incendi.