Asp Trapani. Elezioni europee 8/9 giugno 2024: procedure per soggetti infermi La direzione generale dell'ASP di Trapani ha attivato le procedure per consentire il voto domiciliare ai soggetti infermi e il rilascio della certificazione per gli elettori impediti ad esprimere il voto senza accompagnatore, in occasione della prossima consultazione elettorale del 8/9 giugno 2024.



In particolare, gli elettori affetti da grave infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o per gravissime cause impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione e necessitano di apposita certificazione per l’ammissione al voto domiciliare, o impediti ad esprimere il voto senza accompagnatore (ciechi, affetti da paralisi agli arti superiori o simili gravissimi impedimenti), possono essere ammessi al voto previo rilascio di apposita certificazione rilasciata dl servizio di Medicina Legale dell’Asp di Trapani operativo nelle seguenti sedi aziendali:



- Trapani, Cittadella della Salute – Erice, Casa Santa – palazzo Papavero, Piano 1- dal lunedì al venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Valderice, Presidio Medicina Legale, viale Lazio – giovedì 9/11



- Paceco, Presidio Medicina Legale, via F.sco Crispi,83 – giovedì 16/17



- Buseto Palizzolo, Presidio Medicina Legale, Piazza Umberto,1 – giovedì 11/12



- San Vito Lo Capo, Presidio Medicina Legale, via Savoia, 223 – mercoledì 9/11.45



- Pantelleria, Presidio Medicina Legale, via San Leonardo – Maggio: venerdì 9/12; - Giugno: da lunedì a venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Marsala, Presidio Medicina Legale, via Grignani (ang. Via Colocasio, 1) – da lunedì a venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Mazara del Vallo, Presidio Medicina Legale, via Novara presso P.O. Piano 2, sopra Farmacia ospedaliera – da lunedì a venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Salemi, Presidio Medicina Legale, via Dante Alighieri, P.O. Vittorio Emanuele III –lunedì, mercoledì, venerdì 9/12.30; martedì 15/17.30



- Gibellina, Presidio Medicina Legale Viale Empedocle 45 – martedì 9/12.30



- Castelvetrano, Presidio Medicina Legale, Piazza Martiri d’Ungheria,2 – da lunedì a venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Alcamo, Presidio Medicina Legale, viale Europa 41 – da lunedì a venerdì 9/12; martedì e giovedì 15.30/17



- Castellammare del Golfo, Presidio Medicina Legale, via Gaetano Donizzatti,2 – martedì e giovedì 9/11 – 15/17



- Calatafimi-Segesta, Presidio Medicina Legale, via Alcide De Gasperi,101 (Calatafimi), lunedì 9/12



Relativamente a sabato 8 e domenica 9 giugno, sarà possibile il rilascio dei certificati presso le sedi comunali e Presidi aziendali Asp come dalla stessa sarà comunicato.