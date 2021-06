Inserita in Cronaca il 21/06/2021 da Cinzia Testa Sabato giornata Plastic Free: il bilancio della pulizia del bosco di Erice Un’altra giornata “Plastic Free”, sabato scorso, ad Erice. L’omonima associazione, infatti, con la collaborazione della sezione Cai di Erice e con l’associazione Speleo Team Trapani e col patrocinio del Comune ha ripulito i sentieri ed alcune zone del bosco del Monte, bonificandole da rifiuti di ogni tipo abbandonati da incivili senza scrupoli. Le operazioni sono state coordinate dall´assessore all´ecologia e ambiente Vincenzo Giuseppe Di Marco, mentre tutti gli ingombranti e i rifiuti raccolti sono stati portati in discarica per il loro smaltimento con i mezzi della ditta Econord.

«Desidero ringraziare calorosamente tutti i volontari che si sono spesi per ripulire alcuni tra i luoghi più incantevoli del nostro territorio la cui bellezza, purtroppo, viene troppo spesso sporcata da comportamenti incivili e criminali – commenta la sindaca -. Ci auguriamo che possa rappresentare un importante segnale per i cittadini e che, quindi, pian piano attecchisca e prenda sempre più piede il rispetto dell’ambiente, principio che reputo basilare per la convivenza civile, cosicché non sia più necessario dover ricorrere a giornate di pulizia straordinaria del nostro territorio».

«Anche io ne approfitto per ringraziare tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata – commenta l’assessore Di Marco -. Purtroppo, gran parte della tipologia dei rifiuti che sono stati ritrovati e poi smaltiti in discarica da Econord, soprattutto ingombranti, non sono attribuibili a turisti ma sono frutto di abbandono indiscriminato da parte di residenti. Il Comune da tempo è impegnato nella sensibilizzazione ed in azioni di sorveglianza e sanzionamento di tali comportamenti e proseguirà in questa direzione affinché possa finalmente possa divenire un monito nei confronti di chi si macchia di tali azioni criminali che mortificano Erice, causando non solo un danno ambientale ma anche un aggravio in termini di costi nei confronti dell’intera cittadinanza. C’è ancora molto lavoro da fare nel nostro bosco per ripulirlo dai rifiuti e l’Amministrazione comunale di Erice si attiverà in tutti i modi per farlo risplendere».