Inserita in Cronaca il 12/02/2021 da Rossana Battaglia

Ersu Palermo, in pagamento altre 3.540 borse di studio. Una spesa di 7 milioni di euro

Con provvedimento del direttore Ernesto Bruno (n. 22 del 12/2/2021), l´ERSU Palermo ha determinato un ampliamento del numero delle borse di studio assegnate per l’ anno accademico 2020/21 e la designazione di numero 3.540 nuovi assegnatari di borsa di studio (di cui n. 1.053 di primo anno e n. 2.487 di anni successivi al primo).





Le 3.540 nuove borse ERSU assegnate, il cui costo aggiuntivo è di 7 milioni di euro, si sommano alle 4.960 già erogate, per un totale di 8.500 borse di studio che vanno agli studenti frequentanti, in Sicilia occidentale, le università, accademie delle belle arti e conservatori di musica pubblici (istituzioni universitarie e afam sia statali che non statali).





Delle 8.500 Borse di studio totali erogate, numero 2.508 borse sono assegnate a studenti di primo anno e numero 5.992 a studenti di anni successivi al primo. Su un totale di n. 11.723 idonei al concorso la copertura raggiunta è del 73% circa.





L´importo della borsa di studio erogata agli studenti varia da un minimo di 1.189 euro a un massimo di 4.000 euro (comprensivo di 1.300 euro di contributo alloggiativo) in base alla condizione di studente in sede, pendolare o fuorisede e in base al numero ISEEU posseduto.





“A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione dell´Ente – dichiara Giuseppe Di Miceli, presidente dell´ERSU Palermo – esprimo soddisfazione per questo importante risultato che consente, grazie all´azione di rilancio amministrativo portata avanti e alle sinergie con l´assessore regionale all´Istruzione Roberto Lagalla, questo importante risultato. Ma confermo – prosegue il professor Giuseppe Di Miceli – che continueremo nell´azione di reperimento di nuove risorse finanziarie con l´obiettivo di potere assegnare ulteriori borse di studio, nella direzione della maggiore soddisfazione possibile di studenti universitari risultati idonei al concorso Ersu che quest´anno ammonta a 11.723 studenti”.





I nuovi studenti beneficiari potranno verificare l’esito del concorso dalla pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti e dalle graduatorie.





Di seguito alcune informazioni utili :





Nel rispetto della legge sulla privacy, i nominativi degli studenti sono stati sostituiti con il numero di pratica, riportato nella domanda di borsa di studio (in alto a destra).





La pubblicazione della graduatoria sul sito internet istituzionale costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 L. 69/2009).





Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Palermo si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.





L´ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.





Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.





Nei prossimi giorni l’Ente avvierà le procedure per l’erogazione della prima rata di borsa di studio ai nuovi assegnatari. Come previsto dal bando,









NON SARANNO ACCREDITATI CONTRIBUTI MONETARI AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE CHE RISULTERANNO SOSPES* PER NON AVERE REGOLARIZZATO LA RICHIESTA BENEFICI (coloro i quali non avessero ancora regolarizzato, li invitiamo a provvedere con urgenza)









NON SARANNO ACCREDITATI CONTRIBUTI MONETARI AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE CHE RISULTERANNO NON AVERE COMUNICATO IL CODICE IBAN (coloro i quali non lo avessero ancora comunicato, li invitiamo a provvedere con urgenza).





Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’ERSU risponde (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00):





al telefono 091.6546050/6056/2104/5940/5003/1111 (centralino);





al telefono 0923.569042 o 3272393129 (Sportello informativo di Trapani);





alle email borse@ersupalermo.it ;