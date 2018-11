Inserita in Cronaca il 04/11/2018 da Direttore Maltempo. Fava annulla conferenza stampa In segno di rispetto per le vittime del maltempo, l´onorevole Claudio Fava ha deciso di annullare e rinviare la conferenza stampa prevista domattina, ad un anno dalle elezioni regionali.

Seguirà nota con nuovo orario dell´incontro con i giornalisti.