Inserita in Tempo libero il 26/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA GUSTO E IDENTITÀ: IL MEDITERRANEO IN TRE SERATE DEDICATE AL COUS COUS Gusto e identità sono legati da un rapporto biunivoco, fatto di esperienze, ricordi e appartenenze, sia individuali che collettive.

È questa la filosofia alla base di GUSTO MED, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs di Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, nato per valorizzare il senso di comunità legato alla convivialità, espressione identitaria e culturale del bacino del Mediterraneo.

La prima edizione del format si svolgerà in sinergia con la Couscous Academy di Tunisi e vedrà protagonista Latifa Khairi, che guiderà i commensali in tre tappe speciali: l’8 settembre al Porto di Trapani, a bordo di un caicco; il 10 settembre a Valderice, presso l’Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori; e il 12 settembre a Castelvetrano, all’Azienda Agricola Musanegra tra cantina e vigneti.

Ogni serata offrirà l’occasione di scoprire alcuni dei più rappresentativi couscous di pesce della tradizione costiera tunisina: dal couscous di Biserta a quello di Nabeul, aromatizzato con acqua di fiori d’arancio, fino al couscous di Monastir con il polpo.

«Con Gusto Med vogliamo raccontare il Mediterraneo attraverso i suoi sapori – afferma Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Il cous cous è un piatto che unisce storie, culture e popoli, un simbolo di dialogo e condivisione che vogliamo celebrare e tramandare».



Tre date, tre città e un unico viaggio culturale e gastronomico per celebrare il Mediterraneo che unisce, nutre e racconta.

