    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Tempo libero il 26/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

GUSTO E IDENTITÀ: IL MEDITERRANEO IN TRE SERATE DEDICATE AL COUS COUS

GUSTO
Gusto e identità sono legati da un rapporto biunivoco, fatto di esperienze, ricordi e appartenenze, sia individuali che collettive.
È questa la filosofia alla base di GUSTO MED, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs di Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, nato per valorizzare il senso di comunità legato alla convivialità, espressione identitaria e culturale del bacino del Mediterraneo.
La prima edizione del format si svolgerà in sinergia con la Couscous Academy di Tunisi e vedrà protagonista Latifa Khairi, che guiderà i commensali in tre tappe speciali: l’8 settembre al Porto di Trapani, a bordo di un caicco; il 10 settembre a Valderice, presso l’Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori; e il 12 settembre a Castelvetrano, all’Azienda Agricola Musanegra tra cantina e vigneti.
Ogni serata offrirà l’occasione di scoprire alcuni dei più rappresentativi couscous di pesce della tradizione costiera tunisina: dal couscous di Biserta a quello di Nabeul, aromatizzato con acqua di fiori d’arancio, fino al couscous di Monastir con il polpo.
«Con Gusto Med vogliamo raccontare il Mediterraneo attraverso i suoi sapori – afferma Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Il cous cous è un piatto che unisce storie, culture e popoli, un simbolo di dialogo e condivisione che vogliamo celebrare e tramandare».

Tre date, tre città e un unico viaggio culturale e gastronomico per celebrare il Mediterraneo che unisce, nutre e racconta.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

Rivestire il pavimento di un terrazzo scoperto: tutti i fattori da tenere a mente
mente indicato in giardino, a bordo piscina o nelle aree pedonali. Anche il balcone, che spesso necessita di una pavimentazione resistente e sicura pe...
Leggi tutto
In auto a Trapani: cosa vedere in un itinerario di 3 giorni
Organizzare un viaggio di tre giorni nella Sicilia occidentale diventa molto più semplice con un’auto a disposizione. Le dist...
Leggi tutto
LUCHÈ SUMMER TOUR- 29 AGOSTO CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Dopo il successo del concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno 2025, Luchè è pronto a riportare il rap in giro p...
Leggi tutto
Beach volley, la Coppa Sicilia va a Geri Ndrecaj-Simone Orto e Federica Foscari-Giulia Saccullo
Per il quarto anno di fila a Mazzeo (Taormina) si è conclusa la stagione del beach volley targata Fipav Sicilia. La Coppa Sicilia Trofeo Villa ...
Leggi tutto
“Serenate tra balconi e scalinate”: il 30 agosto spettacolo itinerante per le strade di Castellammare del Golfo.
“Serenate tra balconi e scalinate”: è uno spettacolo itinerante con una serata aperta a cantanti, ballerini, attori, musicisti ed a tutti gli a...
Leggi tutto
Aprire un’attività nel settore turistico a Trapani: come ottimizzare la gestione fiscale

Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web