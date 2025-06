Inserita in Cronaca il 09/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Una Costituzione da vivere: gli studenti della VB CMB dell’IT “Dalla Chiesa” di Partinico, presentano il loro volume sull’educazione civica al Dirigente scolastico Un’aula piena di emozione, orgoglio e consapevolezza. Questa mattina, gli alunni della classe VB CMB dell’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico hanno consegnato ufficialmente al dirigente scolastico prof. Angelo Nasca il volume conclusivo del loro percorso di Educazione Civica, pubblicato per i tipi della casa editrice Lampi di stampa. Un evento che non rappresenta soltanto la fine di un percorso scolastico, ma l´inizio di una testimonianza duratura del loro impegno civile, della loro responsabilità etica e della loro capacità critica di leggere e interpretare il presente.



Il volume (che segue il video documentario prodotto con il coordinamento della professoressa Daniela Piemonte), dal titolo Tutela della salute e benessere psicofisico. Elaborati conclusivi del progetto di Educazione Civica – Classe VB CMB, raccoglie le riflessioni, gli approfondimenti e i prodotti finali di undici studenti che, ognuno con una propria voce, hanno affrontato i grandi temi legati al diritto alla salute, all’alimentazione, alla prevenzione, alla sicurezza sul lavoro, alla sostenibilità e alla responsabilità individuale e collettiva. Joseph Brigati ha analizzato l’articolo 32 della Costituzione italiana nel suo elaborato Il diritto alla salute tra tutela individuale e interesse collettivo; Rosa Rita Roberta Grigoli ha indagato Il diritto all’alimentazione sana e i principi della dieta equilibrata; Vincenzo Coppola ha proposto una riflessione articolata tra etica e scienza con Prevenzione e cura: un confronto argomentato e Manifesto in 10 punti per salute e pianeta; Michela Errico ha esplorato le implicazioni giuridiche e culturali de Prevenzione e cura: due approcci per tutelare la salute; Giovanni Mercurio ha realizzato una Brochure informativa sull’attività fisica e il benessere psicologico; Vincenzo Lo Cascio ha presentato Lo sport come energia per il corpo e nutrimento per la mente; Miryam Ben Ayed ha sintetizzato in un Poster il diritto all’alimentazione sana e la dieta equilibrata, richiamando anche l’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Davide Manfrè ha scritto La piramide alimentare e l’alimentazione consapevole: nutrirsi con equilibrio è un diritto; Luana Longo e Veronica Ciaramitaro hanno firmato insieme una intensa Lettera aperta ai coetanei: salute e responsabilità civile; infine, Alberto Lo Grasso ha curato un vero e proprio vademecum normativo con Sicurezza nei luoghi di lavoro: guida ai principali obblighi del datore (D.Lgs. 81/2008).



Accogliendo il volume tra le mani, il dirigente scolastico prof. ing. Angelo Nasca ha espresso profonda soddisfazione: «È una delle più belle pagine che questa scuola abbia scritto negli ultimi anni. I ragazzi della VB CMB hanno saputo trasformare l’educazione civica da materia scolastica a testimonianza attiva. Questo libro è prova tangibile della loro maturità e della qualità del lavoro educativo portato avanti con rigore, amore e visione».



Il prof. Antonio Fundarò, ideatore e coordinatore del progetto, ha voluto sottolineare l’eccezionalità dell’iniziativa: «Non si è trattato di una semplice verifica finale. Ogni elaborato è stato frutto di un percorso di studio, confronto e scrittura che ha coinvolto mente e cuore. Gli studenti hanno compreso che la salute è un diritto fondamentale, che la prevenzione è responsabilità sociale e che la dignità del lavoratore si tutela anche attraverso il sapere. Questo volume è il loro testamento civile, scritto con consapevolezza e passione».



Anche gli alunni hanno voluto rilasciare una dichiarazione collettiva: «Per noi, questo lavoro ha significato acquisire competenze vere, capaci di legare il sapere alla vita. Abbiamo imparato a riflettere, a scrivere con criterio, a rispettare la forma e i contenuti. La salute, l’alimentazione, la sicurezza, il benessere psicofisico non sono argomenti astratti: ci riguardano, ci chiamano in causa. Il nostro libro è il risultato di una responsabilità condivisa».

Il volume sarà custodito nella biblioteca dell’Istituto e sarà distribuito anche in formato digitale per diventare patrimonio comune di studenti e docenti.



Un’esperienza che merita di essere raccontata, replicata, valorizzata: perché, quando la scuola educa alla cittadinanza, diventa davvero il cuore pulsante della democrazia.