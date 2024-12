Inserita in Politica il 17/12/2024 da Patrizia Carcagno Si è insediata ed è già al lavoro la consulta giovanile comunale di Castellammare del Golfo. Si è insediata ed è già al lavoro la consulta giovanile comunale di Castellammare del Golfo.



Presidente è stato eletto Gabriele Russo, vice presidente Bouchra Essalhi, segretaria Elisabetta Coppola.







Oltre ai consiglieri eletti Salvo Saccheri, Angela Bongiorno e Salvatore Pumo, ne fanno parte i 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐥𝐟𝐨 di età 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐟𝐫𝐚 𝟏𝟔 𝐞𝐝 𝐢 𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 che hanno presentato domanda di adesione: Davide Barbera, Martina Scandariato, Liborio Ancona, Salvatore D’Aguanno, Vincenzo Navarra, Camillo Poma, Salvatore Stabile, Annalisa Picciuca, Salvatore Liparoto, Claudia Nicolosi e Danilo Saccheri.







«La consulta, che svolge un’importante funzione propositiva, si è subito messa al lavoro e ha già dato vita a più iniziative anche in questo periodo di festività natalizie. Ringraziamo tutti i componenti - dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alle Politiche Giovanili Giovanni D’Aguanno- che collaborano con l’amministrazione ed il consiglio portando avanti le istanze e le attività di interesse dei giovani».







In occasione del Natale la consulta giovanile ha previsto



-il 18 e 19 dicembre, nella sala del cinquecentenario, la casa di Babbo Natale, aperta dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 18 alle 20.



-Il 20 dicembre la “Tombolata festiva” nella sala del cinquecentenario dalle ore 20.30



-Il 22 dicembre torneo solidale di burraco nel centro Don Minozzi (viale Leonardo da Vinci), dalle ore 20.



-Il 27 e 28 dicembre “Natale a canestro”, torneo di basket all’arena delle rose, dalle ore 10 alle 17