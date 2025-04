Inserita in Cronaca il 08/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Opportunità per i pescatori operanti nell´area del Gal Pesca Trapanese: al via percorsi formativi con voucher di partecipazione. Una nuova e concreta opportunità si apre per i pescatori professionisti operanti nelle marinerie di Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito Lo Capo: il Gal Pesca Trapanese ha infatti pubblicato un avviso di selezione per un massimo di 160 pescatori (40 per singola marineria) che potranno partecipare a percorsi di formazione mirati, con la possibilità di ricevere un voucher di partecipazione.



I percorsi formativi, da svolgere in presenza presso le quattro marinerie, sono pensati per migliorare le competenze del comparto e fornire strumenti utili ai pescatori per affrontare le sfide del settore, promuovendo l´adozione di possibili strategie di diversificazione ed integrazione delle attività delle filiere territoriali; in tal senso è previsto un ciclo di 6 moduli formativi itineranti, dalla durata di 20 ore ciascuno, afferenti le tematiche del pescaturismo, ittiturismo, gestione del network Mare Nostro e sostenibilità ambientale (Marine Litter).



A margine delle attività formative è prevista l´erogazione di un sostegno economico ai pescatori, che possa in qualche modo contribuire a ristorare questa categoria di lavoratori del mare, sostenendoli verso l’auspicata piena ripresa delle settore: il contributo è fissato nella misura di € 260 per ciascun modulo fruito, da erogare a coloro che risultano aver frequentato almeno l´80% (16 ore) della durata del singolo modulo; complessivamente ciascun pescatore, potendo partecipare a tutti e 6 i moduli formativi, può beneficiare di un ristoro economico massimo di € 1.560,00 (onnicomprensivi).



Tutti i pescatori professionisti, operanti nelle quattro marinerie del Gal Pesca Trapanese, possono presentare istanza di partecipazione da inviare, entro e non oltre Martedì 14 Aprile 2025, a mezzo mail all´indirizzo info@galpescatrapanese.it, utilizzando la modulistica prevista dall´avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Galp, all´indirizzo www.galpescatrapanese.it, sezione Bandi e Avvisi.

Per assistenza alla compilazione della domanda è attivo un servizio di supporto presso l´Accademia Eraclitea, raggiungibile al 095/449778 - rif. Francesco Incognito.



Le istanze presentate saranno istruite in ordine di arrivo e, in caso di istanze ricevute oltre il numero massimo di partecipanti previsti, la Fondazione provvederà a stilare una graduatoria di merito sulla base delle informazioni dichiarate nell´istanza di partecipazione; le eventuali istanze collocate oltre il numero di posti disponibili, saranno accettate con riserva al fine di consentire eventuali sostituzioni.



Questa iniziativa offre non solo un´occasione di aggiornamento professionale, ma anche un contributo ad una migliore gestione delle attività lavorative, oltre che un concreto sostegno economico per favorire la ripresa e la crescita del settore della pesca locale.



Le azioni di capacity building sono attivate, nell´ambito del Piano di Azione Locale in corso di attuazione da parte del Gal Pesca Trapanese, con riferimento all´obiettivo Specifico 7.A) "Migliorare le competenze amministrative dei partner di progetto nei vari ambiti di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale".



Tutti i dettagli relativi alla presentazione della candidatura, unitamente alla documentazione da produrre, sono disponibili sul sito istituzionale del GALP, al seguente indirizzo.

https://www.galpescatrapanese.it/2025/04/04/selezione-pescatori-capacity-building/