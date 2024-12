Inserita in Tempo libero il 17/12/2024 da Patrizia Carcagno “SACRO NATALE” CON IL TENORE PIERO MAZZOCCHETTI, IL 20 DICEMBRE, AL CINE-TEATRO OLIMPIA DI CAMPOBELLO “Sacro Natale” è il titolo del concerto che vedrà protagonista il grande tenore pescarese Piero Mazzocchetti, considerato l’erede di Pavarotti, venerdì 20 dicembre, alle ore 21, all’interno del cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara.



Dopo il grande successo di pubblico registrato per lo spettacolo di apertura della rassegna “Il bello di Sicilia 2”, che ha visto sul palco una straordinaria Luisa Corna, c’è, dunque, attesa per questo secondo spettacolo all’insegna dell’atmosfera e del clima natalizio.



Il concerto prevede, infatti, un repertorio musicale composto da brani natalizi e della tradizione cristiana come Astro del ciel, Dolce sentire, White Christmas, Adeste Fideles e l’Ave Maria, ma non mancheranno divertenti e coinvolgenti sorprese.



Ad accompagnare sul palco la voce di Mazzocchetti sarà il mandolinista Francesco Mammola.







Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.



Sponsor del cartellone artistico è il ristorante “Lo Chalet” di Tre Fontane.



Biglietti ancora disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro.



Biglietti on-line sul sito Ticket.it.