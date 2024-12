Inserita in Cronaca il 16/12/2024 da Patrizia Carcagno UN DONO SPECIALE PER GLI ALUNNI DEL PLESSO Nei giorni scorsi l’artista castelvetranese Benedetto Risalvato ha donato all´Istituto scolastico una sua opera che riproduce il celebre educatore e attivista Vito P appalardo, che dà il nome al plesso.

La comunità di Castelvetrano è stata arricchita da un gesto significativo, destinato a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva e nel patrimonio culturale locale. La donazione è un tributo a Vito Pappalardo, figura di spicco nella storia della città e noto per il suo impegno nell´istruzione, divenuto simbolo di dedizione al sapere e alla formazione delle giovani generazioni.

L’artista castelvetranese Benedetto Risalvato, in passato insegnante di Lettere, con il suo gesto ha voluto onorare questo lascito, sottolineando il valore dell´arte come veicolo per conservare la memoria storica e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La cerimonia di consegna dell’opera si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza dei rappresentanti del mondo scolastico e degli studenti, per celebrare un evento che rappresenta un punto di incontro tra passato, presente e futuro: tanto da divenire l’avvio del pomeriggio destinato all’Open Day del plesso Pappalardo, quando gli alunni della classe 3^ sez.A hanno illustrato la storia e l’attività culturale di Vito Pappalardo ai numerosi alunni e genitori intervenuti.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Barone ha espresso profonda gratitudine all’artista, sottolineando come questo prezioso dono, non solo arricchisce la scuola, ma diventa anche un simbolo di identità per gli studenti che ogni giorno frequentano il plesso.

L’opera, realizzata con una cura straordinaria per i dettagli, in materiale di resina cementizia ricoperta da un’anima di bronzo vetrificato, è anche un esempio del talento di Risalvato che, utilizzando materiali di alta qualità e tecniche artigianali che richiamano le grandi tradizioni scultoree, ha saputo catturare con maestria l´essenza del soggetto raffigurato, rendendolo vivo agli occhi degli osservatori e ha creato un´opera che trasmette autorevolezza e serenità, invitando chiunque la osservi a riflettere sul valore dell´educazione e della conoscenza.

Questo gesto di Risalvato non è solo un contributo artistico, ma rappresenta anche un esempio di come l´arte possa fungere da ponte tra generazioni e contesti sociali diversi. Donare un´opera a una scuola significa trasmettere un messaggio di speranza e ispirazione, dimostrando che il patrimonio culturale di una comunità è un bene da coltivare e condividere infatti, oltre la eccellente dimensione artistica, il dono è un atto di amore per la propria città, un riconoscimento al valore dell´istruzione e un invito a ricordare e onorare chi ha dedicato la propria vita alla Letteratura e all’Insegnamento