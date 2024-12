Inserita in Salute il 11/12/2024 da Patrizia Carcagno "MOVEMBER 2024" - Prevenzione e salute maschile L´Associazione Pink Lady si colora di azzurro per sensibilizzare sui temi della

prevenzione della salute maschile.

“Movember” è una campagna internazionale nata con il fine di aumentare la consapevolezza sui problemi legati a patologie tipicamente maschili e non solo

quali: il cancro alla prostata, quello ai testicoli, la salute mentale, etc..

L´iniziativa, richiama la parola moustache (baffi) che, unita al mese di Novembre, incoraggia a farsi crescere i baffi come simbolo di prevenzione.

L´Associazione Pink Lady aderisce al progetto e lo ripropone trasformandolo in "Movember" che, richiamando il verbo "to Move", incoraggia al movimento ed all´attività fisica quale strumento primario di prevenzione.

Insieme all´ "ASD Accademia Sport Trapani" ed al "Centro Diagnostico Radiologico Campione" organizza quindi una giornata dedicata alla prevenzione

maschile.

L´iniziativa, aperta a tutti, prevede per domenica 15 dicembre uno "Street workout" con cuffie che, partendo dalla sede Accademia dello Sport Trapani, si

snoderà in un percorso per le strade della città e sul lungomare.

A tutti i partecipanti ed ai presenti interessati verrà dato un coupon che darà la possibilità di effettuare degli screening prostatici o testicolari presso il "C.D.R.

Campione".

Cosa aspetti, fatti crescere i moustache (se vuoi), ed unisciti a noi…MOVE yourself, la prevenzione non può aspettare.