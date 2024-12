Inserita in Cronaca il 09/12/2024 da Patrizia Carcagno “STUPOR MUNDI” ALL’I.C. DE GASPERI – DE VITA Nella settimana dal 2 al 6 dicembre 2024, tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di 1°grado dell’Istituzione scolastica “De Gasperi – De Vita” hanno vissuto un’esperienza straordinaria immergendosi in un’atmosfera tipicamente medievale, grazie allo spettacolo “Stupor Mundi”, ospitato nei plessi di Terrenove Bambina, Strasatti Nuovo, Terrenove – Cuore di Gesù e nella sede centrale di Fornara.

L’Associazione siciliana Buatta Stupor Mundi, il cui contatto per la provincia di Trapani è la signora Morsello Antonella, da anni promuove in tutte le scuole del territorio nazionale, uno spettacolo di falconeria e arti medievali, molto apprezzato e richiesto, in quanto permette alle studentesse e agli studenti di toccare dal vivo la realtà di uno spaccato della nostra storia.

Le alunne e gli alunni dell’Istituzione scolastica “De Gasperi – De Vita” hanno, non solo ascoltato le avvincenti descrizioni relative alla falconeria e alle arti militari della splendida epoca di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, grazie all’intervento del suo narratore, il duca Onofrio Maria Carruba Toscano, ma anche hanno potuto osservare, toccare con mano, tre esemplari di rapaci e i cimeli delle pesanti armature del periodo storico.

Alcuni giovanissimi spettatori, in particolare, sono stati coinvolti in una disputa armata per conquistare il cuore della fanciulla amata, sostenuti da una calda tifoseria e dal vigile controllo dell’addestratore, sfilando a conclusione della rappresentazione con la corte al seguito.

Il Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, che ha promosso l’iniziativa, nel suo personale intervento, ha richiamato l’importanza della collaborazione tra l’Istituzione scolastica come seconda agenzia educativa e il territorio, al fine di favorire la crescita intellettuale delle alunne e degli alunni, promuovendo in loro lo sviluppo del pensiero critico, il senso morale e civico.