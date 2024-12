Inserita in Politica il 05/12/2024 da Patrizia Carcagno Il GAL Pesca Trapanese seleziona operatore per l’attuazione del piano per la Capacity Building a favore del Partenariato Nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Pesca Trapanese è prevista la realizzazione di un “Piano di azione di Capacity Building”, da perseguire tramite azioni di rafforzamento delle capacità e delle competenze di tre specifici macro settori di interesse: “Amministrazioni Pubbliche”, “Operatori della pesca” e “Soggetti della società civile”, affinché il territorio di riferimento del Piano di Azione Locale sia messo nelle condizioni di partecipare attivamente al processo di attuazione della strategia di sviluppo.



Le attività di capacity building saranno quindi rivolte ai partner di progetto e ai loro soggetti aderenti, con particolare riferimento ai pescatori operanti nelle marinerie del Galp, al fine di approfondire tematiche concernenti l´ittiturismo, il pescaturismo (iter autorizzativo e requisiti delle imbarcazioni), il network Mare Nostro (adesione e gestione) e degli Itinerari del Gusto, gli interventi di Marine Litter, l´utilizzo dei sistemi informativi del Galp, le modalità di richieste di autorizzazioni e pareri, la certificazione di lidi e spiagge, etc.

Gli interventi formativi rivolti ai pescatori prevedono la corresponsione di un voucher orario alla platea dei soggetti coinvolti, da individuare tramite successivo avviso.



Il servizio si articolerà su un orizzonte temporale di almeno 26 mesi, nell´arco del quale:

- si attiveranno nr. 14 corsi della durata di 20 ore ciascuno, da ripetere in 2 edizioni, per un totale di 28 corsi;

- si erogheranno nr. 560 ore di formazione;

- si coinvolgeranno Nr. 960 destinatari (ogni soggetto potrà partecipare a più di un corso).

Gli interventi formativi potranno essere erogati mediante corsi sia in presenza che online.



L´indagine esplorativa è rivolta alla individuazione di un operatore economico cui affidare il complesso delle attività di programmazione, organizzazione ed erogazione delle iniziative informative previste, unitamente alle attività di supporto alla Fondazione per la gestione dei percorsi formativi.

Più in dettaglio tali attività riguardano:

- la programmazione esecutiva del piano formativo;

- organizzazione dei singoli corsi;

- l´erogazione dei percorsi formativi programmati (28 corsi per due edizioni);

- il monitoraggio delle attività e le eventuali strategie di recupero;

- il supporto all´erogazione dei voucher ai pescatori;

- il supporto alla Fondazione per la rendicontazione delle attività.



L´operatore economico, oltre a rispettare i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici, dovrà risultare iscritto alla CCIAA ed all´elenco degli Enti di Formazione accreditati presso la Regione Siciliana, nonché possedere una capacità economica e tecnico professionale in linea con le indicazioni fissate dell´avviso pubblico.

Il corrispettivo previsto ammonta a complessivi Euro 110.000,00 (oltre iva).



Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le manifestazioni entro le ore 13:00 del 15 Gennaio 2025 esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: gactrapani@pec.it.

Tutti i dettagli relativi alla presentazione della manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione da produrre per la candidatura, sono disponibili sul sito istituzionale del GALP, al seguente indirizzo.

https://www.galpescatrapanese.it/2024/12/04/capacity-building/