Inserita in Tempo libero il 04/12/2024 da Patrizia Carcagno "Incontri Musicali nelle Isole": due serate di musica d´eccellenza a Favignana Venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2024, l´Ex Stabilimento Florio di Favignana ospiterà "Incontri Musicali nelle Isole", due straordinari appuntamenti dedicati alla musica classica e contemporanea. L´evento, inserito nell´ambito della rassegna "Sicilian Music Wave", è organizzato dall´Associazione Ars Nova, che da cinquant´anni promuove con passione la cultura musicale in Sicilia, con il patrocinio dell´Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Favignana.



Il Programma



- Venerdì 6 dicembre, ore 18:00

Francesco La Bruna (violino) e Dario Macaluso (chitarra) eseguiranno un raffinato repertorio con musiche di Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Niccolò Paganini e Pietro Locatelli.

- Sabato 7 dicembre, ore 18:00

Il maestro Pier Paolo Petta (fisarmonica) proporrà un emozionante viaggio musicale attraverso le sue composizioni e quelle di Astor Piazzolla, per una serata ricca di intensità e virtuosismo.



L´ingresso ai concerti è gratuito.



"Un´iniziativa che unisce la grande musica alla promozione del territorio"



"Invitiamo tutti ad assistere a questi due spettacoli", afferma l´assessore comunale Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. "Eventi come questi rappresentano un’occasione preziosa per ascoltare musica di qualità. Le nostre Isole, con la loro straordinaria storia e il fascino unico, offrono la cornice ideale per un’iniziativa che unisce la grande musica alla promozione del territorio, regalando a cittadini e visitatori momenti di autentica magia".