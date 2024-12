Inserita in Politica il 03/12/2024 da Patrizia Carcagno 37° Stormo: firmata l’intesa che avvierà il PCTO (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) per gli studenti dell’I.S.S. “L. da Vinci” di Trapani. Questa mattina, presso il 37esimo Stormo di Birgi, è stata suggellata una convenzione di notevole

rilevanza. Infatti, grazie a questo accordo, le classi dell´indirizzo Aeronautico dell´Istituto "Da VinciTorre" svolgeranno per tutto il corso dell´anno scolastico attività di PCTO (ex alternanza ScuolaLavoro) all´interno della base operativa del 37° Stormo, che avrà come tutor il prof. Sandro Rizzo.

Un´esperienza che servirà a incrementare conoscenze e competenze delle alunne e degli alunni e

adatta a far vivere alle ragazze e ai ragazzi la realtà concreta dell´operatività quotidiana. "Sarà un

onore per noi - dice la Dirigente Scolastica Vita D´Amico - avere l´opportunità di lavorare con il 37°

Stormo. Siamo consapevoli come non sia affatto scontato che si verifichi questa collaborazione fra il

nostro istituto e una realtà così importante del territorio. Sarà una sorta di progetto pilota che regalerà

molto alla nostra scuola. Ringrazio il Comandante Daniele Mastroberti per la disponibilità e la

cortesia con cui siamo stati accolti". “Siamo lieti di dare il via a questa brillante iniziativa finalizzata

all’accrescimento culturale e ad un più facile inserimento nel complesso mondo del lavoro dei giovani

del territorio; gli studenti durante il percorso formativo potranno confrontarsi in modo diretto con il

personale specialista del 37° Stormo che opera nel settore del controllo del traffico aereo.” - queste

le parole del Colonnello Daniele Mastroberti, Comandante del 37° Stormo.