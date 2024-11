Inserita in Politica il 27/11/2024 da Patrizia Carcagno La Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Statale D’Istruzione Secondaria Superiore Ruggiero D’Altavilla per “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, La polizia di Stato rinnova il suo impegno a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere e, oltre a quanto già effettuato nella mattinata del 25 novembre 2024, in occasione della Giornata internazionale per dire NO alla violenza contro le donne, il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo ha programmato degli incontrati con gli studenti dell’Istituto Superiore per promuovere la campagna “Questo non è amore”, realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Scopo degli incontri nelle scuole è quello di intercettare i più giovani, sensibilizzarli sul delicato tema, e contribuire a formare adulti di domani consapevoli e responsabili che capiscano che amare non significa possedere ma rispettare.

Personale della Sezione Anticrimine del Commissariato, ogni giorno in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, ha illustrato ai giovani diversi casi di “Codice Rosso”, fornendo informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela delle vittime per incoraggiarle a denunciare qualsiasi forma di comportamento, fisico o psicologico, che risulti violento o discriminante.

Durante l’incontro è stato distribuito materiale informativo che possa essere di supporto alle vittime per conoscere gli strumenti a disposizione per uscire dalla spirale di violenza e soprusi, ma va sottolineato che i destinatari finali della campagna “Questo non è amore” non sono solo le vittime di violenza ma anche tutti i familiari, amici, colleghi di lavoro che condividono anche solo indirettamente le loro sofferenze quotidiane.