Inserita in Cronaca il 02/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA INSIEME SEMPRE, FACENDO LA COSA GIUSTA Anche quest’anno, come ogni anno, l’associazione ANAS PensiamocInsieme ha partecipato alla Fiera “Fa’ la cosa giusta”, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo, tenutasi dal 14 al 16 marzo a Milano, presso la Fiera di Milano Rho, che per questa 21esima edizione davvero speciale ha ospitato 52.200 visitatori e 554 espositori, nelle 4 aree dedicate a Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Grandi Cammini, con 150 volontari impegnati nell’accoglienza.

Un’edizione pensata per far crescere la fiducia nella collettività per la creazione di un “mondo più giusto e una società più coesa per tutti” e una società più giusta è anche quella nella quale la prospettiva quotidiana di ognuno di noi è rivolta vero il prossimo e, quindi, anche verso coloro che fanno parte di una società che fa parte di noi e non è distante da noi, quale la realtà carceraria, della quale ci occupiamo dal 2019 e per la quale cerchiamo, con i nostri volontari e il sostegno di ognuno di voi, di fare la cosa giusta.

E la fiducia è quella che riponete ogni giorno nei nostri obiettivi e nelle nostre attività.

Un grazie pieno di gratitudine va ai nostri sostenitori e a tutti coloro che hanno colto l’occasione di questi tre giorni di fiera per venire a conoscerci di persona allo stand C64 per ascoltare i racconti da parte di chi ogni giorno si impegna affinché vengano riconosciuti i diritti delle persone detenute e affinché la genitorialità non vada persa in carcere, dedicandosi per far ritrovare un equilibrio a ogni famiglia, per il bene supremo di ogni bimbo, figlio di detenuto, convinti che la rieducazione del reo parta dal mantenimento degli affetti più cari e passi dal fondamentale sostegno da parte di ogni componente la collettività al di fuori degli istituti penitenziari, con la speranza di un futuro nuovo per tutti coloro che vivono una pena e imparano a ricostruirsi.

Grazie a tutte le persone che si sono fatte avanti per darci un aiuto concreto, che, anche quest’anno, sono state tante. Le abbiamo incontrate e hanno incrociato lo sguardo, il cuore e il sorriso ai nostri.

Grazie per andare oltre il pregiudizio, con la forza e la determinazione e la bontà d’animo di chi riconosce il senso più profondo del nostro magico INSIEME.