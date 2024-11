Inserita in Politica il 25/11/2024 da Patrizia Carcagno Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita con risoluzione del 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in ricordo delle tre attiviste politiche Patria, Minerva e María Teresa Mirabal brutalmente assassinate nel 1960 durante il regime dominicano di Rafael Leónidas Trujillo.La ricorrenza segna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre. Nel 1993 la Conferenza mondiale sui diritti umani ha infatti riconosciuto la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani.

Per tale ricorrenza, su iniziativa dell´Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trapani guidato da Giuseppe Virzi, d’intesa con il Sindaco Tranchida ed il Presidente del Consiglio comunale Bianco è stata organizzata una manifestazione che avrà inizio alle 8,30 nella sala Sodano del Palazzo Municipale con un primo momento di riflessione sul tema e proseguirà con flash mob che coinvolgerà i dipendenti, gli Amministratori comunali e il Prefetto di Trapani davanti al palazzo D’Ali muniti di una calza rossa. La Croce Rossa Italiana Comitato di Trapani si è resa disponibile a partecipare garantendo la presenza di volontari e materiale logistico.

Il Palazzo comunale Cavarretta sarà illuminato di rosso.

L’A.C. ha risposto positivamente patrocinando due iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:

- - Il Coordinamento delle donne e Acli di Trapani lanceranno il progetto “Non è amore…. L’amore è rispetto”

- alle ore 19:30 in Piazza Vittorio Emanuele nell’area pedonale , si terrà un sit-in dal titolo “Donne Libere” organizzato dal Comitato territoriale di Trapani UISP