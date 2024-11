Inserita in Politica il 21/11/2024 da Patrizia Carcagno Sabato il via agli Open Day all’Istituto Tecnico Economico “Salvatore Calvino” Iniziano sabato 23 Novembre presso l’Istituto Tecnico Economico di Istruzione Superiore “Salvatore Calvino” di Trapani, via San Michele 2, gli Open Day, giornate di apertura dell’Istituto ai genitori e agli alunni che frequentano le terze classi delle scuole secondarie di primo grado.

Gli Open Day sono finalizzati ad orientare gli studenti nella scelta del percorso di studi da intraprendere una volta ultimato l’attuale ciclo scolastico, facendoli entrare in contatto con l’Istituto consentendo loro di conoscerne l’offerta formativa.

Con tale finalità nelle giornate di scuola aperta, denominate “OrientaCalvino”, verranno svolti dei laboratori nei quali saranno coinvolti alunni del primo biennio dell’Istituto con attività esperienziali e laboratoriali finalizzati ad instaurare un dialogo di confronto tra studenti di pari età, aiutando i futuri alunni a scegliere consapevolmente tra gli indirizzi di studio del “Calvino” più vicini ai propri interessi.

Gli Open Day si svolgeranno nei giorni 23 e 24 Novembre, 14 e 15 Dicembre 2024 e nei giorni 18 e 19 Gennaio 2025.