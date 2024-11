Inserita in Tempo libero il 20/11/2024 da Patrizia Carcagno TEATRO E SOLIDARIETÀ NELLA 2ᵃ ED. DEL “BELLO DI SICILIA” AL CINE-TEATRO OLIMPIA DI CAMPOBELLO Al fine di coniugare cultura e solidarietà, dando la possibilità anche a quanti vivono in condizioni di disagio socio-economico di trascorrere momenti di svago e condivisione, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e la Quintosol production promuovono l’iniziativa “Teatro Solidale”, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, che prenderà il via il venerdì 29 novembre al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara.



L’iniziativa prevede il coinvolgimento del settore comunale dei Servizi di Solidarietà Sociale al fine di individuare, per ogni evento, 2 famiglie in condizioni di disagio a cui donare i biglietti per la visione dello spettacolo.



«L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Giuseppe Castiglione – sta puntando moltissimo su questa rassegna, molto importante per il nostro Comune, non solo per il suo valore culturale, ma anche perché il Cine-Teatro Olimpia, come più volte ho ribadito, rappresenta il simbolo della tanto auspicata rinascita socio-culturale del nostro paese. È proprio per questo motivo che intendiamo coinvolgere l’intera comunità, comprese quelle persone che, pur non potendo permettersi il costo di un biglietto, hanno diritto a vivere momenti di intrattenimento e di crescita culturale. Ringrazio, quindi, la Quintosol production, promotrice della 2ᵃ edizione del Bello di Sicilia, per aver accolto la nostra iniziativa di teatro solidale, che va a beneficio dell’intera comunità campobellese».



«Donare un biglietto a chi non ha la possibilità di acquistarlo è un gesto d’amore che favorisce al contempo la diffusione della cultura – aggiungono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, i direttori artistici della rassegna Il bello di Sicilia – Per tale motivo abbiamo accolto molto positivamente l’iniziativa lanciata dal sindaco Castiglione, nella convinzione che il teatro debba svolgere anche una fondamentale funzione pubblica, che resta, a nostro avviso, quella di essere un luogo di cultura per tutti e tutte».







Si ricorda, inoltre, che il cartellone “Il bello di Sicilia” prenderà il via venerdì 29 novembre, alle ore 21, con lo spettacolo “Donne di cuori” che vedrà protagonista la celebre artista Luisa Corna in un omaggio alle grandi interpreti della musica italiana.



Sul palco, nel corso dei 10 spettacoli, ci saranno tanti altri nomi importanti: dai noti cabarettisti Giovanni Cacioppo e Manlio Dovì sino al maestro romano Giandomenico Anellino, il quale ha al suo attivo collaborazioni con i più grandi artisti della musica pop italiana (tra cui Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri); sarà proprio il maestro Anellino a chiudere la rassegna con lo spettacolo “Meraviglioso”, omaggio a Domenico Modugno.



Il programma prevede anche la rappresentazione teatrale “Miseria e Nobiltà” del Gruppo Teatro 76, la performance di teatro-canzone “La voce del padrone” (omaggio musicale a Franco Battiato con brani recitati da Davide Scibilia), lo spettacolo musicale “Sacro Natale”, con il grande tenore pescarese Pietro Mazzocchetti (considerato a buon diritto l’erede di Pavarotti), la pièce “Totò principe del teatro” che vede protagonista l’attore partenopeo Umberto Del Prete e lo spettacolo “Recital”, scritto e interpretato dall’attore e commediografo Gianfranco Jannuzzo.



Infine, a partire da questa settimana, oltre agli abbonamenti, è possibile acquistare anche i biglietti per singoli spettacoli presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi.



Biglietti anche on line sul sito Ticket.it