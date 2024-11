Inserita in Tempo libero il 11/11/2024 da Patrizia Carcagno Ezio Greggio in “Una vita sullo schermo. 40 anni di tv, cinema e storia italiana” 14 Novembre – ore 21.00 Cine Teatro Ariston Corso Italia, 4 Trapani Sarà Ezio Greggio il protagonista del secondo appuntamento della rassegna teatrale del Cine Teatro Ariston di Trapani 2024/2025 in programma giovedì, 14 Novembre, alle 21.00 Un appuntamento imperdibile con un mito della tv e del cinema che finalmente arriva a teatro. Ezio Greggio, volto iconico del programma “Striscia la notizia”, porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Una vita sullo schermo. 40 anni di TV cinema e storia italiana”.



Un one man show in cui il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti e le parodie di famosi personaggi della tv e della politica.

In scena, attraverso l’ausilio di un grande Ledwall, Greggio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi.

Racconterà aneddoti esilaranti di fatti e incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della sua carriera. Il pubblico presente sarà coinvolto attraverso i suoi numeri, molti dei quali assolutamente inattesi.

Uno spettacolo diverso, 90 minuti live nei quali Ezio Greggio, un vero “N.1” in scena, con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo italiano



NOTE SULL’ARTISTA



Ezio Greggio: attore, showman, regista, giornalista, scrittore, protagonista indiscusso della televisione italiana, con trasmissioni cult come Drive In, Paperissima, La sai l´ultima?, Veline e Striscia la notizia, il popolarissimo tg satirico che conduce fin dalla prima puntata del 1988 e che a oggi ha condotto per oltre 4.000 puntate.











Al cinema oltre 40 film, tra serie televisive e film per la Tv come Yuppies, Vacanze di Natale, Anni ‘90, Montecarlo Gran Casinò, Infelici e contenti, Anni ‘50, Un maresciallo in gondola, Benedetti dal Signore, Il Silenzio dei prosciutti, Selvaggi, Lockdown all´italiana, Il papà di Giovanna, con il quale ha vinto il Nastro d´Argento, il Globo d’Oro e il Premio Flaiano.







MODALITA’ ACQUSTO BIGLIETTI



È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, Cinema Royal e

cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.