Si è svolta a Petrosino mercoledì 6 novembre, l'iniziativa "La Sciarpa della Pace".

La manifestazione, promossa dal C.E.S.V.O.P. e dall’Associazione Italiana Genitori A.Ge G. Pitrè, in collaborazione con le scuole del territorio e con altre associazioni di volontariato, è stata patrocinata e co-organizzata dal Comune di Petrosino.

L’iniziativa “La Sciarpa della Pace”, nata nel 2017, ha attraversato in questi anni diverse città in Calabria, Puglia e Sicilia con l’obiettivo di tenere vivi i valori della pace e della memoria contro gli orrori delle guerre. In ogni tappa la Sciarpa si arricchisce di un ulteriore tassello colorato. La tappa petrosilena ha visto la straordinaria partecipazione di circa 400 cittadini coinvolti dalle associazioni di volontariato e studenti dell’Istituto Gesualdo Nosengo e dell’Istituto Ruggiero D’Altavilla sezione di Petrosino. Il Corteo per la Pace dal Municipio ha attraversato le vie cittadine per concludersi al Parco della Pace dove è stato piantato simbolicamente un ulivo donato dall’associazione Avis di Petrosino.

“E’ stata una mattina di cittadinanza attiva di cui sono felice e orgoglioso. Petrosino e i tanti che hanno animato le sue vie dicono no alla guerra senza se e senza. Mai come in questi tempi sempre più oscuri abbiamo bisogno di alimentare messaggi e pratiche come quelli che questa mattina hanno animato la mia cittadina – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi - La guerra è morte e distruzione e il nostro Paese, come recita la nostra Carta Costituzionale, ripudia la guerra. La Sciarpa della Pace è una meravigliosa iniziativa che ci dà il senso dell’impegno per la pace. Dobbiamo tessere quotidianamente, dobbiamo lavorare pazientemente per dire mai più guerre, mai più orrore e sangue. La guerra deve diventare un tabù – conclude il sindaco - una parola impronunciabile di cui dobbiamo perdere la memoria e il significato”.

Facciamo la Pace! Tessiamo la Pace!