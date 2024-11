Inserita in Politica il 05/11/2024 da Patrizia Carcagno Gioco d’azzardo patologico: corso di formazione per i titolari dei centri scommesse Castellammare del Golfo, 5 novembre 2024– Un progetto sul gioco d´azzardo patologico: anche a Castellammare del Golfo parte la formazione dei titolari dei centri scommesse.



Due incontri sono previsti martedì 5 e giovedì 7 novembre, dalle ore 14.30 alle 16.30,

nel collegio dei Gesuiti di piazza Ciullo ad Alcamo.



L´iniziativa ha lo scopo di prevenire e curare la dipendenza dal gioco d´azzardo patologico tramite un percorso di sensibilizzazione curato dal servizio dipendenze dell´Asp di Trapani per il Distretto socio sanitario n. 55, di cui l´assessorato ai Servizi Sociali di Castellammare del Golfo fa parte con Alcamo e Calatafimi Segesta.