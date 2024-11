Inserita in Politica il 05/11/2024 da Patrizia Carcagno Incontri “Le Nuove Droghe” 6 novembre 2024 – Progetto Interistituzionale Il prossimo 6 novembre alle ore 9:30, presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, si terrà il primo incontro del progetto interistituzionale “Le Nuove Droghe”, volto al contrasto all’uso delle nuove droghe, cui seguiranno cicli di incontri sulle dipendenze e la cultura del bello, intesa come potenziamento della dignità della persona, in relazione al territorio e con gli altri.

I lavori si svolgeranno secondo il programma dell’allegata locandina.